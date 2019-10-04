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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 4 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
ياسر ريان يتحدث عن "درس" المقاصة لشباب الأهلى والاستعداد للزمالك
أكد ياسر ريان، المدير الفنى لفريق الناشئين بالنادى الأهلى مواليد 2004 أن فريقه مستعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك على ملعبه بميت عقبة، فى الجولة المقبلة من بطولة الجمهورية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.
وأكد ريان أن مباريات الأهلى والزمالك دائماً ما تحظى بطابع خاص فى كل المراحل السنية، متمنيا أن يخرج اللقاء بشكل يليق باسم الناديين الكبيرين، مشيرا إلى أنه سيخوض المباراة بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ولا يفكر فى أى شىء غير ذلك.
صالح جمعة يتدرب مع 6 لاعبين فى التتش تحت إشراف شعيب
قاد شعيب سيكوك محلل الأداء بالأهلى، صباح اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان، حيث شارك فى المران سبعة لاعبين هم: على لطفى، أحمد طارق سليمان، سعد سمير، حسين السيد، صالح جمعة، محمد محمود، عمار حمدى.
فايلر يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة عقب مباراة أسوان
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلرعلى منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب مباراة أسوان غداً في الدوري خاصة وأن الأهلي ليس امامه إرتباطات قريبة عقب مباراة أسوان
ويلتقي الأهلي مع أسوان في الثالثة من عصر غداً بأسوان في الجول الثالثة لبطولة الدوري الممتاز التى خاض فيها الأحمر مباراتين حتى الأن أمام سموحة والإنتاج الحربي وفاز فيهما الأحمر بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي.
سوبر كورة يكشف نص رسالة فايلر النارية للاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان
حالة من الانتعاشة يعيشها فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بعد تحقيق الفريق لـ5 انتصارات متتالية سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، آخرها كان تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المواجهة، التى أقيمت بينهما على ملعب السلام والتى جاءت فى ثانى مواجهات بطولة الدورى العام.
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