القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 4 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

ياسر ريان يتحدث عن "درس" المقاصة لشباب الأهلى والاستعداد للزمالك

أكد ياسر ريان، المدير الفنى لفريق الناشئين بالنادى الأهلى مواليد 2004 أن فريقه مستعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك على ملعبه بميت عقبة، فى الجولة المقبلة من بطولة الجمهورية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وأكد ريان أن مباريات الأهلى والزمالك دائماً ما تحظى بطابع خاص فى كل المراحل السنية، متمنيا أن يخرج اللقاء بشكل يليق باسم الناديين الكبيرين، مشيرا إلى أنه سيخوض المباراة بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ولا يفكر فى أى شىء غير ذلك.