شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك و الطلائع فى ثان جولات دورى رجال الطائرة الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعات الأربعة .

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من بنى سويف على المنيا 3/0 و طلائع الجيش على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/ 0على صعيد المجموعة الأولى .

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بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، الشمس على 6 أكتوبر 3/0 و الزمالك على سبورتنج 3/1 على صعيد المجموعة الثالثة .

أما المجموعة الرابعة فشهدت فوز كلا من ، الشرقية للدخان على جزيرة الورد 3/2 و الأهلى على الطيران 3/0 وهليوبوليس على الزهور 3/0 .

و إنطلقت المسابقة يوم الأثنين الماضى بالجولة الأولى بدون اللاعبين الدوليين ، نظرا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم للكبار المقام فى اليابان.