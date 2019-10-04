فوز الأهلى و الزمالك و الطلائع فى ثان جولات دورى رجال الطائرة الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعات الأربعة .
وشهدت هذه الجولة فوز كلا من بنى سويف على المنيا 3/0 و طلائع الجيش على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/ 0على صعيد المجموعة الأولى .
بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، الشمس على 6 أكتوبر 3/0 و الزمالك على سبورتنج 3/1 على صعيد المجموعة الثالثة .
أما المجموعة الرابعة فشهدت فوز كلا من ، الشرقية للدخان على جزيرة الورد 3/2 و الأهلى على الطيران 3/0 وهليوبوليس على الزهور 3/0 .
و إنطلقت المسابقة يوم الأثنين الماضى بالجولة الأولى بدون اللاعبين الدوليين ، نظرا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم للكبار المقام فى اليابان.
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