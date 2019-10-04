شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: سعيد بفوز سموحة وأتمنى الاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر حسام حسن مهاجم سموحة، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على إنبي، بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء،اليوم، الجمعة،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال مهاجم سموحة فى تصريحات لـ قناة " on sport " إن تنفيذ اللاعبين لتعليمات الجهاز بقيادة حسام حسن ساعدهم فى الفوز على إنبى واقتناص نقاط المباراة الثلاثة موضحا إن فريقه درس الخصم جيدا قبل اللقاء للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه.

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أكد حسام حسن إن طموحه الاحتراف فى الفترة المقبلة، موضحاً إنه يتمنى عودة سموحة لمكتانته الطبيعية فى المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدورى المصرى بالموسم الحالى كما وعد فرج عامر رئيس النادى.

وأحرز حسام حسن الهدف الثاني بطريقة عالمية بعد تسديدة من منتصف ملعب مستغلاً خروج حارس مرمي انبي بعيداً عن مرماه ليقتنص فوزا غاليا للفريق السكندرى محققاً به أول ثلاث نقاط فى الدورى بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام الأهلى، والتعادل أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية.