شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 4 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 4 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها أزمة محمود جنش حارس الفريق بعد التصريحات التى أدلى بها.

جنش يستفسر عن سبب تأخر مقدم تعاقده مع الزمالك

تعجب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، متسائلاً عن السبب فى هذا هل هو بسب الإصابة أم شىء آخر؟. ونشر جنش صوراً من ظهوره الأخير مع المنتخب عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق:"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود فى "سننه". وأنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم على تحمل تكاليف علاجى حتى الآن". وأضاف جنش موجهاً رسالته إلى جماهير الزمالك: "أشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى فى تخطى الأزمة والعودة سريعا إلى الملعب فدمتم لى خير أخوة".

أمير مرتضى لجنش: كان المفروض تستحمل ظروف النادي.. والحارس يرد"عقدي مش كبير"

حرص أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك على الرد على محمود عبد الرحيم جنش حارس العرين الأبيض بشأن استفسار الأخير عن تأخر حصوله على مقدم تعاقده مع نادي الزمالك وعلق أمير مرتضى على صورة جنش عبر موقع انستجرام قائلاً: ارد عليك قدام الناس علشان حقك و حقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني و بينك لما جيتلك البيت ورغم ان نظام الفريق منع الكلام في الاعلام و السوشيال ميديا بس هرد عليك. أضاف المشرف على فريق الكرة بالزمالك: لا السبب مش اصابتك طبعاً يا كابتن .. تقدر تسأل كل زمايلك في الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه ولا لأ !! جميع اللاعيبن بإستثناء اتنين لاعيبة فقط هما اللي حصلو على المقدم علشان كان عندهم ظروف طارئة يعني مثلاً فرجاني و بو طيب طارق حامد و محمود علاء و الونش و محمد حسن زيزو وعمر السعيد و عبدالله جمعة واوباما و غيرهم لسة مخدوش مقدم الموسم الجديد . Advertisements

الزمالك يعرض "جنش" للبيع بعد تصريحات السوشال ميديا ومساعى لحل الأزمة

كشف مصدر مطلع بالزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر عرض محمود جنش حارس الفريق للبيع وذلك بعد الأزمة التى فجرها الحارس اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك على راحة من التدريبات، اليوم الجمعة، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز وفضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو منح شيكابالا راحة بعد شكواه من شد وخروجه من اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

فيما شهدت تدريبات الزمالك، مشاركة يوسف أوباما بشكل طبيعي بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة وكذلك غيابه عن مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز للإصابة وانتظم أوباما في التدريبات الجماعية مع بقية زملائه في المران الذي يقام حاليا على ملعب النادى بينما أدى محمد حسن لاعب وسط الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب ويخضع حسن لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادى مصر، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بالتساوى مع بيراميدز والأهلى أصحاب المركزين الأول والثانى على الترتيب ولكن يتفوقان بفارق الأهداف عن الزمالك.

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