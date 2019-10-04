حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يعرض "جنش" للبيع بعد تصريحات السوشال ميديا ومساعى لحل الأزمة. الزمالك يعرض "جنش" للبيع بعد تصريحات السوشال ميديا ومساعى لحل الأزمة الزمالك يكشف جاهزية "عبد الغنى" لمواجهة نادى مصر صور.. الخطيب في افتتاح البوابات العملاقة بمدينة نصر: أنجزنا 85 % من البرنامج الانتخابي طارق حامد يرفض الإجازة فى الزمالك بعد طرده أمام المقاصة طارق مجدي حكماً لمباراة الزمالك و إف سي مصر مران الأهلي فى أسوان ..فايلر يتحدى الملل بـ"تدريب يد" وفقرة للحراس Advertisements جريشة و ساهر يحصلان على لقب أفضل حكم فى الجولة الثانية للدوري جلسة بين ميتشو ومصطفى فتحى فى مران الزمالك وتدريب إضافى لإمام عاشور 43 درجة الحرارة فى مباراة أسوان و الأهلي غداً

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