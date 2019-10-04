شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسام حسن يتقدم لسموحة أمام إنبي بهدف "عالمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح حسام حسن مهاجم سموحة في احراز هدف التقدم لفريقه أمام إنبي في الدقيقة 73 ، في المباراة التي تجمعهما علي استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري .

وأحرز حسام حسن الهدف الثاني بطريقة عالمية بعد تسديدة من منتصف ملعب مستغلاً خروج حارس مرمي انبي بعيداً عن مرماه ، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق السكندري .

وجاء تشكيل إنبي كالتالي، حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : على فوزي ورامي صبري وأسامه جلال وأحمد عبد العزيز

خط الوسط : محمد أشرف وأحمد صبحي "العجوز" ومحمود صلاح

خط الهجوم : عمر فتحي ومحمد شريف عمرو ناصر

وجاء تشكيل فريق سموحة كالتالى :

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حراسة المرمى الهانى سليمان

الدفاع : محمود عزت و محمد كوفى و أحمد ابو الفتوح وشريف رضا

خط الوسط : ناصر ماهر و فوزى الحناوى و يوسف ديوب و احمد جمال

الهجوم : حسام حسن و رونالد وانجا

وخسر سموحة من الأهلى فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى الجولة الثانية للمسابقة بينما خسر إنبى من بيراميدز بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الأفتتاحية للإيجبيشن ليج ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى إطار مباريات الجولة الثانية .