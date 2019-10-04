شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم، الجمعة، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على ستاد السلام فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وأعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج قائمة لاعبيه التى ستدخل معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل وضمت القائمة كل من : عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمد عادل وايمن الطرابلسي ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب ومحمود عادل ومحمد عبد المجيد وإبراهيم عبد الخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب انان وامادو نياس وموسي دياورا

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام قبل أن يعود ويتلقى خسارة كبيرة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للمسابقة.