دراسة.. صلاح الأعلى قيمة بين لاعبي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، يتصدر قائمة أعلى لاعبي بريميرليج قيمة تسويقيًا. ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" نقلاً عن "كيه بي إم جي" والمتخصصة في تقديم خدمات مراجعة الحسابات، فأن صلاح تقدر قيمته التسويقة 143 مليون جنيه إسترليني. صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من فريق ليفربول، أشارت إلى وجود خمسة لاعبين من جانب الليفر في القائمة حيث تقدر قيمتهم التسويقية نصف مليار جنيه إسترليني. وجاءت القائمة كالتالي: - أليسون بيكر (ليفربول) القيمة التسويقية (86 مليون جنيه إسترليني) - أليكسندر أرنولد (ليفربول) القيمة التسويقية (76 مليون جنيه إسترليني) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) القيمة التسويقية (87 مليون جنيه إسترليني) Advertisements - هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) القيمة التسويقية (61 مليون جنيه إسترليني) - أندي روبيرتسون (ليفربول) القيمة التسويقية (60 مليون جنيه إسترليني) - بول بوجبا (مانشستر يونايتد) القيمة التسويقية (114 مليون جنيه إسترليني) - نيجولو كانتي (تشيلسي) القيمة التسويقية (80 مليون جنيه إسترليني) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) القيمة التسويقية (117 مليون جنيه إسترليني) - محمد صلاح (ليفربول) القيمة التسويقية (143 مليون جنيه إسترليني) - رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) القيمة التسويقية (116 مليون جنيه إسترليني) - هاري كين (توتنهام هوتسبير) القيمة التسويقية (122 مليون جنيه إسترليني)

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