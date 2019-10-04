كرة يد.. الزمالك يسحق بطل كاب فيردي في إفتتاح مشواره الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

سحق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45-25، في المباراة التي جرت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية المقامة حاليا في كاب فيردي في الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 25-10.

ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني وإينوال الكونغولي.

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وسيلتقي الزمالك غدا مع إيتوالي الكونغولي، بينما سيواجه فاب الكاميروني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري.

ويتواجد فريق سبورتنج السكندري في المجموعة الأولى التي تضم كلا من انتر كلوب الانجولي وجي اس كي الكونغولي ورد ستار الإيفواري وأتلتيكو دي مانديلو من كاب فيردي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد.

ويسعى الزمالك للفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، والـ12 في تاريخه، لكي يتجاوز المجمع البترولي الجزائري الذي يتساوى معه برصيد 11 لقب، ويعد الفريقان هم الأكثر تتويجا بالبطولة.