سموحة يعمق جراح إنبي بثنائية ويزحف نحو المقدمة

حقق فريق سموحة فوزا مهما على انبي بهدفين مقابل هدف بستاد الاسكندرية ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز. وعمق ممثل الثغر جراح الفريق البترولي، والذى لقى خسارتين وتعادل وفشل في إحراز أى فوز. تقدم سموحة بهدف ناصر ماهر في الدقيقة 32 وتعادل لإنبي محمد شريف من ركلة جزاء في الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني نجح حسام حسن في لإحراز الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 72. في الدقيقة 72. ارتفع رصيد سموحة إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز السادس وتجمد رصيد انبي عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير. Advertisements جاء اللقاء حماسياً بادر سموحة في الشوط الأول بالهجوم واستغل فوزي الحناوي خطأ محمد فوزي الظهير الأيمن لإنبي وتقدمه ومرر لناصر القناص الذى سجل بسهولة على يسار البلعوطي. يسار البلعوطي. وجاء هدف إنبي من عرقلة صريحة وتهور من المدافع محمود عز لعمر سافيولا داخل منطقة الجزاء، تقدم للركلة محمد شريف ووضع الكرة على يمين الهاني سليمان مسجلا هدف التعادل. بينما جاء هدف سموحة مباغتا " كرباج" من حسام حسن مستغلا تقدم البلعوطي والتي سقطت الكرة خلفه. ضغط إنبي في الدقائق الأخيرة وأهدر رامي صبري ومحمد شريف هدفين في دقيقة واحدة من تسديدة قوية صدها بصعوبة الهاني وارتدت لشريف في حلق المرمى واستبسل الحارس في إبعادها إلى ركنية.

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