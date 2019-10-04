فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي سموحة رجال على هيئة قناة السويس ١/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .
وكان فريق سموحه فاز فى الجولة الأولى على الترسانة بنفس النتيجة ويلتقى مع بتروجيت على ملعب الأخير ضمن
يضم الفريق كلا من خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف ، محمد أبوريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا .
يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم بكر مدرب لياقة بدنية وابراهيم جمعة أخصائى تأهيل ورجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة سموحة رجال تفوز على هيئة قناة السويس ١/٣ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.