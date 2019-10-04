طائرة سموحة رجال تفوز على هيئة قناة السويس ١/٣

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي سموحة رجال على هيئة قناة السويس ١/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .

وكان فريق سموحه فاز فى الجولة الأولى على الترسانة بنفس النتيجة ويلتقى مع بتروجيت على ملعب الأخير ضمن

مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز .

يضم الفريق كلا من خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف ، محمد أبوريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد

، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا .

يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم بكر مدرب لياقة بدنية وابراهيم جمعة أخصائى تأهيل ورجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .