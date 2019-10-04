رسميًا.. سيرجي جنابري لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الألماني سيرجي جنابري لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني بجائزة لاعبه الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وذلك بسب تألقه أمام توتنهام هوتسبير ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا بفضل تألق خلال اللقاء وتسجيل أربعة أهدف في اللقاء الذي انتهاء بفوز البايرن بنتيجة .7/2 هوتسبير ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا بفضل تألق خلال اللقاء وتسجيل أربعة أهدف في اللقاء الذي انتهاء بفوز البايرن بنتيجة .7/2 والجدير بالذكر أن اللاعب انضم إلي صفوف البايرن خلال الانتقالات الصيفة في عام 2018واستطاع أن يحقق مع الفريق لقب الدوري الموسم الماضي.

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