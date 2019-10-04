محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول

نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول الانجليزي لتحقيق الفوز على سالزبورج النمساوي بدوري الأبطال حيث لعب صلاح دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه وهدفه الشخصي الثاني، ليمنح حامل لقب المسابقة انتصاره الأول في المجموعة، بعد خسارته الموجعة بثنائية نظيفة على يد نابولي في الجولة الأولى.

وبذلك يصبح محمد صلاح صاحب الـ27 عاما ثالث لاعب إفريقي فقط يصل رصيده إلى 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا باستثناء التصفيات، بعد الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو

واستطاع صلاح أن يصل إلي 20 هدفا في مسابقة دوري الأ-بطال في 42 مباراة لعبها بمسابقة دوري أبطال أوروبا

حتى الآن، بواقع 17 هدفًا مع فريقه الحالي ليفربول، هدفين مع بازل السويسري موسم (2013-14)، وهدف بقميص روما الإيطالي (2015-16).

كما اقترب صلاح من رقم ستيفن جيرارد أسطورة الفريق السابق الذي أحرز 21 هدفًا في تشامبيونزليج، كأفضل هدّاف للريدز في المسابقة القارية الأغلى بأوروبا.

و ثاني هدافي ليفربول في دوري الأبطال على ملعبه "آنفيلد"، حيث أحرز 12 هدفًا في 13 مباراة بالمسابقة شاملة التصفيات، ليبتعد عن جيرارد (صاحب الـ18 هدفًا في آنفيلد) بفارق ستة أهداف

قائمة الهدافين الأفارقة في تشامبيونز ليج:

1- الإيفواري ديدييه دروجبا - 44 هدفا (مارسيليا، تشيلسي، جالطة سراي).

2- الكاميروني صامويل إيتو - 30 هدفا (ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي).

3- المصري محمد صلاح - 20 هدفا (بازل، روما، ليفربول).

4- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفا (ليفربول).

4- الإيفواري سيدو دومبيا - 15 هدفا (سسكا موسكو، بازل، سبورتنج لشبونة).

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4- الجابوني بيير إمريك أوباميانج - 15 هدفا (بوروسيا دورتموند).

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج:

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 21 هدفا.

2- المصري محمد صلاح - 17 هدفا.

3- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفا.

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 14 هدفا.

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج على ملعب "آنفيلد":

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 14 هدفا.

2- المصري محمد صلاح - 11 هدفا.

3- البرازيلي روبيرتو فيرمينو - 7 أهداف.

4- السنغالي ساديو ماني - 6 أهداف.