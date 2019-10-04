بعد تصريحات مرتضي منصور لعلاح مؤمن زكريا.."جنش" يخرج عن صمته والزمالك يعرضه للبيع

قدم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، الشكر لاتحاد الكرة وجماهير نادى الزمالك قائلاً :عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور "إنستجرام": "وانا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم على تحمل كافة تكاليف علاجى حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى فى تخطى الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب فدمتم لى خير إخوة".

وتأتي رسالة جنش في الوقت الذي عرض فيه مرتضى منصور رئيس الزمالك، تكفله بعلاج مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي على

حسابه الخاص وليس على حساب النادي.

وعبر جنش عن استيائه من إدارة النادى عبر حسابه على موقع الصور "انستجرام" مستندًا بحديث للنبى صلى الله عليه وسلم: قائلاً: "عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود فى "سننه".

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وتصدر في الوقت ذاته، لاعب نادي الأهلي مؤمن زكريا، ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع ارتباط أزمة " جنش "

مع الزمالك، بالإضافة إلي تطور حالته الصحية وتطمينات ألمانية علي صحة لاعب الفريق الأول لنادي الأهلي .

وأعرب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن استيائهم لتجاهل حقوق حارس نادي الزمالك " جنش"، واصفين تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور بـ" ركوب الترند" علي حساب لاعبيه الذين في حاجة إلي الدعم أكثر من لاعبي الأندية الأخري .وتداولت معلومات مساء اليوم، بأن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر عرض محمود جنش حارس الفريق للبيع وذلك بعد الأزمة التى فجرها الحارس اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

وتعرض جنش للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال تدريباته مع المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر مطلع الصيف الجاري.