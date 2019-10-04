محمد صلاح يتصدر قائمة أغلي لاعبي الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، يتصدر قائمة أعلى لاعبي البريميرليج من ناحية القيمة التسويقية. ذكرت لصحيفة "ليفربول إيكو" والمقربه من ليفربول نقلاً عن "كيه بي إم جي" والمتخصصة في تقديم خدمات مراجعة الحسابات، أن صلاح تقدر قيمته التسويقة بـ 143 مليون جنيه إسترليني. وأكدت أن هناك خمسة لاعبين من جانب الريدز في القائمة حيث تقدر قيمتهم التسويقية نصف مليار جنيه إسترليني القائمة حيث تقدر قيمتهم التسويقية نصف مليار جنيه إسترليني وجاءت القائمة كالاتي - أليسون بيكر (ليفربول) القيمة التسويقية (86 مليون جنيه إسترليني) - أليكسندر أرنولد (ليفربول) القيمة التسويقية (76 مليون جنيه إسترليني) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) القيمة التسويقية (87 مليون جنيه إسترليني) - هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) القيمة التسويقية Advertisements (61 مليون جنيه إسترليني) (61 مليون جنيه إسترليني) - أندي روبيرتسون (ليفربول) القيمة التسويقية (60 مليون جنيه إسترليني) - بول بوجبا (مانشستر يونايتد) القيمة التسويقية (114 مليون جنيه إسترليني) (114 مليون جنيه إسترليني) - نيجولو كانتي (تشيلسي) القيمة التسويقية (80 مليون جنيه إسترليني) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) القيمة التسويقية (117 مليون جنيه إسترليني) - محمد صلاح (ليفربول) القيمة التسويقية (143 مليون جنيه إسترليني) - رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) القيمة التسويقية (116 مليون جنيه إسترليني) - هاري كين (توتنهام هوتسبير) القيمة التسويقية (122 مليون جنيه إسترليني)

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