اخبار الرياضه

إنتر ميلان يجهز عرضًا خرافيًا لضم محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يدرس نادي إنتر ميلان الإيطالي تقديم عرضا خرافيا، للحصول على خدمات الفرعون المصري محمد صلاح ، نجم الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن إنتر ينوي تقديم عرض ضخم للغاية للتعاقد مع صلاح ، حيث أنه يعرض عليه

راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو، ليصبح صاحب ثاني أكبر عقد في إيطاليا.

الجدير للذكر أن صلاح يتقاضى حاليًا مع ليفربول راتبا  قدره 10.7 مليون يورو في الموسم الواحد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يجهز عرضًا خرافيًا لضم محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا