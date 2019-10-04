إنتر ميلان يجهز عرضًا خرافيًا لضم محمد صلاح

يدرس نادي إنتر ميلان الإيطالي تقديم عرضا خرافيا، للحصول على خدمات الفرعون المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن إنتر ينوي تقديم عرض ضخم للغاية للتعاقد مع صلاح ، حيث أنه يعرض عليه

راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو، ليصبح صاحب ثاني أكبر عقد في إيطاليا.

الجدير للذكر أن صلاح يتقاضى حاليًا مع ليفربول راتبا قدره 10.7 مليون يورو في الموسم الواحد.