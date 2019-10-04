رسميًا.. فيرمينو أفضل لاعب في ليفربول بشهر سبتمبر

حصل النجم البرازيل روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول علي جائزة الشهر بعد المستوي الذي ظهر عليه خلال شهر ستمبر الماضي
وجاء اختيار اللاعب للفوز بها خلال الشهر بسبب نظرًا لصناعته لهدفين في خلال مباراة نيوكاسل بجانب تسجيله لهدف أمامتشيلسي.
وقال اللاعب في حديث للموقع الرسمي للنادي عقبه تسلم الجائزة " شهر رائع قدمناه، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات".
وتابع سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمةمع الفريق بالأهداف"
وأكمل :حققنا أهدافنا في الفترة الأخيرة، الفريق ينتقل من قوة إلى قوة.
وأضاف نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك
ويلتقي ليفربول غدا أمام ليستر سيتي الإنجليزي ضمن المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي
والجدير بالذكر أن محمد صلاح حصل على هذه الجائزة عن شهر أغسطس.
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