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تعرف على قائمة أسوان لمواجهة الأهلي

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أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي قائمة الـ20 لاعبا استعدادًا لمواجهة الأهلي فى الثالثة عصر غد فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 وجاءت

القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : مسعد عوض و رضا السيد.

الدفاع : عبدالله السنجهاوي و إبراهيم القاضي و محمد إسماعيل و طارق أبو العز و

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الحسيني سمير و محمود نعيم .

الوسط :هيثم الفيل و أحمد عامر و خالد الشيخ و موسي داو و أحمد الصغير و عبدالعزيز إمام و حسن طارق و محمد الصباحي .

الهجوم :أحمد عبد الظاهر و فادي فريد و أوميد أوكري و إبراهيم جلال.

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