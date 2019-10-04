تعرف على قائمة أسوان لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي قائمة الـ20 لاعبا استعدادًا لمواجهة الأهلي فى الثالثة عصر غد فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 وجاءت

القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : مسعد عوض و رضا السيد.

الدفاع : عبدالله السنجهاوي و إبراهيم القاضي و محمد إسماعيل و طارق أبو العز و

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الحسيني سمير و محمود نعيم .

الوسط :هيثم الفيل و أحمد عامر و خالد الشيخ و موسي داو و أحمد الصغير و عبدالعزيز إمام و حسن طارق و محمد الصباحي .

الهجوم :أحمد عبد الظاهر و فادي فريد و أوميد أوكري و إبراهيم جلال.