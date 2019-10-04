زمالك 2001 يهزم المقاولون العرب ويتصدر بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ علي فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب المقاولون بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية للناشئين . أحرز هدفي زمالك 2001 أسامة فيصل وياسين مرعي . وبهذا الفوز يحتل الفريق المركز الأول في البطولة برصيد ١٥ نقطة ، حيث خاض ٦ لقاءات فاز في خمسة وخسر لقاء وحيدا ولم تقم مباراة أسوان لانسحابه من البطولة . فاز في خمسة وخسر لقاء وحيدا ولم تقم مباراة أسوان لانسحابه من البطولة . ويقود زمالك 2001 أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ويعاونه منتصر الرفاعي، وأيمن الطويل مدرب حراس مرمى، ومحمود مغاوري إداريا للفريق.

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