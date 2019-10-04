معركة رباعية حامية الوطيس على نجم وسط نابولي

دخل نادي ليفربول الإنجليزي سباق التعاقد مع لاعب خط وسط نابولي “فابيان رويز”، بينما كان كلًا من ريال مدريد، برشلونة، وبايرن ميونيخ يطاردون بالفعل النجم الإسباني المتألق.

تخرج “فابيان رويز” من أكاديمية ريال بيتيس، ثم التقطه نابولي في الميركاتو الصيفي لموسم 2018/19 مقابل 30 مليون يورو، بعد إضاعة عدة أندية رفيعة المستوى، بما فيها برشلونة، فرصة التوقيع معه.

حظي البلوجرانا أيضًا بالعديد من الفرص للتعاقد مع الدولي الإسباني قبل ذلك. حيث أضاع البرسا فرصة التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو، وهذا ما عزز حقيقة رغبة النادي الكتالوني في إحضار اللاعب إلى “الكامب نو” في إحدى نوافذ الانتقالات القادمة.

ووفقًا لصحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، يواجه برشلونة الآن منافسة قوية من ليفربول للتوقيع مع اللاعب، هذا إلى جانب بايرن ميونخ وريال مدريد المهتمين بالفعل بضم نجم نابولي.

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سجل “رويز” سبعة أهداف وصنع ثلاثة في 42 مباراة حتى الآن لصالح فريق المدرب الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”، كما أن عقده يمتد مع نادي الجنوب الإيطالي حتى عام 2023.

أكد “أنشيلوتي” ورئيس نادي نابولي “أوريليو دي لورينتيس” رغبتهما في الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في السان باولو، وبدوره بدأ النادي المحادثات مع اللاعب حول تمديد عقده.

سيتحرك ليفربول، الذي يريد تعزيز خط وسطه من أجل ضم اللاعب في يناير، قبل استمرار ارتفاع أسهمه. لكن في الوقت الحالي، يتحتم على الريدز مواجهة صانع الألعاب الرائع في دوري الأبطال مرة أخرى على ملعب “أنفيلد” يوم 27 نوفمبر القادم، بعد الخسارة في إيطاليا بهدفين مقابل لا شىء.

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