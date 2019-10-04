محمود جنش يواجه مصير مؤمن زكريا وأجوجو في الزمالك

ردت إدارة نادي الزمالك بقيادة “مرتضى منصور” على مُطالبة الحارس الدولي المصري “محمود جنش” بمُستحقاته المالية المتأخرة اليوم الجمعة، بوضع اسمه على قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم، تمهيدًا لبيعه عند فتح الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

وأزعجت الكلمات التي كتبها محمود جنش على حسابه الرسمي بموقع إنستاجرام، إدارة نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور، الأمر الذي قد يؤدي لشربه من نفس كأس لاعبين أمثال مؤمن زكريا وأجوجو ومحمود فتح الله، حرموا من مستحقاتهم المالية ولم يتحصلوا عليها حتى الآن بسبب خلافات مع الإدارة.

وأكد محمود جنش بأنه لم يحصل على الدعم المنتظر من جانب إدارة نادي الزمالك منذ تعرضه للإصابة التي أخرجته من تشكيلة منتخب مصر في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.

وتساءل حارس مرمى الزمالك في نهائي الكونفدرالية 2019، عصر اليوم الجمعة، قائلاً عبر إنستاجرام “لم أحصل على مقدم تعاقدي مع الزمالك، فهل كانت إصابتي هي السبب؟”.

ورد أمير مرتضى منصور على منشور جنش في إنستاجرام، بقوله “النظام المعمول به في الفريق يحظر مثل هذه التصريحات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ولكني سأرد عليك، السبب ليس إصابتك طبعًا يا كابتن”.

Advertisements

وأضاف أمير مرتضى منصور بقوله “تستطيع أن تسأل كل لاعبي الزمالك حول مقدم الموسم الجديد، هل حصلوا عليه أم لا، اثنان فقط حصلا عليها لظروف طارئة، والشركة الراعية هي سبب هذا التأخير”.

ويشعر محمود جنش بأنه في طريقه نحو خسارة مستحقاته المالية بعد تلك الواقعة، كما سبق وحدث مع جناح الأهلي “مؤمن زكريا” الذي لم يحصل على باقي مستحقاته قبل مغادرته للزمالك، وتصل إلى حوالي مليون جنيه.

وقال جنش ردًا على أمير مرتضى منصور “لم أجد الدعم الكافي من الزمالك في ظل إصابتي”.

وكشفت مصادر صحفية أن رئيس نادي الزمالك عرض محمود عبد الرحيم جنش للبيع بسبب تصريحاته الأخيرة، ومن المقرر أن يخطر مرتضى منصور إدارة الكرة والجهاز الفني للنادي بالقرار بسبب مخالفة جنش للتعليمات الخاصة بحظر التحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحاول بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك التدخل في الوقت الراهن لإقناع مرتضى منصور بالعدول عن قرار عرض جنش للبيع لا سيما وأن الغريم “الأهلي” يبحث عن حارس جديد لمنح الحارس الأساسي “محمد الشناوي” فرصة للاحتراف في أوروبا، حيث تلقى العديد من العروض الجادة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعل أبرزها من سيسكا موسكو الروسي.

اقرأ المزيد