يوفنتوس يستقر على خليفة كريستيانو رونالدو



وضع يوفنتوس خطة مستقبلية لتعزيز قوته الهجومية، مستهدفًا أحد النجوم المرشحين للرحيل عن فرقهم، في الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن اليوفي من الأندية المهتمة بضم قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، لتأمين خط هجومه، في ظل تقدم عمر كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين، واقتراب رحيل ماريو ماندزوكيتش خلال يناير/كانون ثان المقبل.



ويُتوقع أن يواجه يوفنتوس في هذه الصفقة منافسة شديدة، مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي، الذين يرغبون أيضا بقوة في التعاقد مع كين.



وسيتعين على السيدة العجوز تجهير عرض مالي كبير، لمنافسة القوة الشرائية للريال واليونايتد تحديدًا.



وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، حدد 250 مليون جنيه إسترليني لبيع كين.



المصدر: موقع كورة

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