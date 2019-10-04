رياضة | خاميس روديجيز يقود تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس روديجيز يقود تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، لديه فرصة كبيرة للعب ضد غرناطة يوم غد، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

ومن الجدير بالذكر ان النجم الدولي الكولومبي قد شهدت جميع مُبارياته ضد غرناطة تقديم أداء رائع ويسجل الأهداف، حيث أن خاميس واجه غرناطة خمس مرات وفاز الفريق فيها جميعاً ودائماً يكون مُساهم فيها.

وقد شارك خاميس في أول موسم لهُ مع ريال مدريد ضد غرناطة وسجل هدفين في المباراة التي إنتهت 4-0 للفريق على ملعب نويفو لوس كارمنيس وفي مُباراة الإياب التي إنتهت بفوز الفريق 9-1 على ملعب السانتياجو برنابيو ساهم في هدفين. وخلال موسم 2015/16 لعب خاميس روديجيز 61 دقيقة في مباراة الاياب، وقد إنتهت 2-1 وفي الموسم الاخير لهُ قبل الإنتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الاعارة لمدة موسمين، وقد شارك خاميس 11 دقيقة فقط وسجل هدفين في مُباراة التي إنتهت بفوز الفريق 4-0.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة على النحو التالي :

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