رياضة | مفاجأة وحيدة.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة وحيدة.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأحمر لقاء أسوان وبحوزته ٦ نقاط من فوزين متتاليين على سموحة والإنتاج الحربي، بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء وفي جعبتهم نقطة وحيدة بالخسارة من مصر المقاصة، والتعادل أمام إف سي مصر.

وسيكون التعديل الوحيد في تشكيلة فايلر لمواجهة أسوان عن سابقتها أمام الإنتاج الحربي هو دخول أحمد فتحي في الجانب الأيمن بدلا من محمد هاني الذي بدأ لقاء العجلات الحربية في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

Advertisements

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.