رياضة | ريال مدريد يُحصن أوديجارد من أطماع كبار أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُحصن أوديجارد من أطماع كبار أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي النرويجي الشاب، مارتن أوديجارد، لاعب وسط ريال سوسييداد، المُعار من صفوف ريال مدريد، هو لؤلؤة محمية مع 350 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بعد موسمين من الإعارة للدوري الهولندي، أصبح مارتن أوديغارد البالغ من العمر 20 عاماً أحد أحاسيس الليجا الكبيرة في هذه المراحل المبكرة من الموسم. اللاعب النرويجي، الذي أعاره ريال مدريد إلى ريال سوسيداد، سجل هدفين وصنع هدفين في المباريات السبعة التي لعبها هذا العام.

وتكمن نية اللاعب، كما قال بالفعل في مقابلة، هي البقاء في النادي الباسكي لموسم آخر قبل العودة إلى النادي الأبيض، ولكن بالطبع، فإن هناك أندية كبيرة مهتمة بمعرفة وضع الشاب النرويجي.

أحد الأندية المهتمة بأوديجارد هو مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى وولفرهامبتون، مانشستر سيتي، آرسنال بإنجلترا هم آخرين مهتمين باللاعب، وقد أرسل مانشستر يونايتد، كما نشرت صحيفة 'ذا الصن'، عدة مبعوثين إلى إسبانيا لمتابعة لاعب نادي سترومسجودست النرويجي السابق.

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يوجد اتفاق بين سوسيداد مدريد على اتفاقية الإعارة 1+1، حيث لا يمكن تأكيد الإعارة لعامين، لكن بسبب اللحظة السيئة التي يمر بها زيدان، والتجديد الذي يجب فعله في وسط الملعب، يُطلب منهم إعادة التفكير في وضع أوديجارد للموسم المقبل، هذا سيحدث في حال وجود إتفاق مع الأطراف المعنية.

رغم أنه في الأيام الأخيرة، كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام المختلفة بأن الشرط الجزائي لأوديجارد هو 80 مليون يورو، لكن هذا الرقم بعيد جداً عن الواقع.

جدد النادي الأبيض، مع السياسة الجديدة المتمثلة في "حماية" مواهبة الشابة من أثرياء الملايين، "اللؤلؤة" النرويجية حتى 30 يونيو 2023 قبل إعارته لريال سوسيداد، ووضع شرط جزائي معادي لأندية الشيوخ ب350 مليون يورو. سعر لا يمكن أي نادي في العالم دفعه في هذا الوقت.

على أي حال، مارتن أوديغارد يبدو أنه سيكون ناجحاً، سواء في ريال مدريد أو خارج الميرينجي، وفي هذه الرياضة هناك مثل السوق المتصاعد، من يعرف قد يكون هناك فريقاً يمكنه خلال سنوات قليلة أن يدفع 350 مليون يورو على لاعب كرة قدم.