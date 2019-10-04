رياضة | عربي بدر يروي لـ"الخليج 365 الرياضي" تفاصيل إصابته في مباراة شباب الأهلي وإف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عربي بدر يروي لـ"الخليج 365 الرياضي" تفاصيل إصابته في مباراة شباب الأهلي وإف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى عربي بدر لاعب فريق شباب الأهلي مواليد ٢٠٠١ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه اليوم أمام إف سي مصر، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.

وقال لاعب شباب الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "مع بداية الشوط الثاني من المباراة تدخل لاعب إف سي مصر على أنكل قدمي بطريقة قوية ولم أتمكن من استكمال اللقاء".

وأضاف : "بعد خروجي من المباراة حدث تجمع دموي في أنكل القدم ثم تورم وقام الدكتور محمد إمام طبيب الفريق بعلاجي ليخف الورم بشكل كبير".

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وتابع :"سأخضع لجلسة علاج طبيعي غدًا في النادي، ومن المتوقع أن أغيب عن التدريبات لمدة من أسبوع إلى ١٠ أيام، ثم بعدها أعود للمشاركة بشكل طبيعي".

وواصل :"الحمد لله هذا قضاء الله وقدره، وشكرًا لمن سأل عليّ، وأن شاء الله أعود بشكل قوي وأحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول".

وحقق شباب الأهلي مواليد ٢٠٠١ فوزًا كاسحًا على إف سي مصر بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.