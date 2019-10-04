رياضة | بيريز يضع أمام زيدان 3 صفقات نارية.. والحسم خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يضع أمام زيدان 3 صفقات نارية.. والحسم خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب خط وسط خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إلى إن هناك 3 مرشحين لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض ويفاضل زيدان بين الثلاثي خلال الأيام المقبلة للتحدث مع ناديه قبل الميركاتو الشتوي.

ويعد الثلاثي المرشح هم كريستيان ايريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، ودوني فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي، وإيدواردو كامافينجا لاعب استاد رين الفرنسي.

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وكان فريق ريال مدريد قد تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.