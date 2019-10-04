رياضة | عاجل.. ريال مدريد يحسم أول صفقاته في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يحسم أول صفقاته في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية، ان نادي ريال مدريد الإسباني، قد استقر على حسم أول صفقاته، في سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن ريال مدريد سوف يجتمع هذا الأسبوع مع وكيل أعمال النجم الدولي الدانماركي كريستيان إيركسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل مناقشة إحتمالية إنتقاله للفريق الأبيض الملكي في الإنتقالات الشتوية.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة "ذا صن" أنه سوف يتوجه وكيل الدنماركي إيركسن إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل التفاوض مع نادي ريال مدريد حول انتقال نجم فريق العاصمة الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كان إيركسن أحد أبرز المرشحين للانتقال من صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث استهدفه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، إلا أن الأخير صب تركيزه على مواطنه بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، قبل أن يفشل في ضمه.

ومن الجدير بالذكر انه سوف ينتهي تعاقد إيركسن مع السبيرز خلال نهاية الموسم الحالي 2019/2020، وهو ما يعني أن اللاعب سيحق له الانتقال مجانًا في الصيف المقبل، مما يجبر إدارة توتنهام على قبول انتقال اللاعب خلال شهر يناير المقبل.