رياضة | المنيا يضرب القوصية بسداسية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يضرب القوصية بسداسية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث تغلب على فريق القوصية بنتيجة 6-3.

وخاض الفريق المنياوي المباراة تحت قيادة سمير كمونة المدير الفني بتشكيل ضم كل من : عبد الكافي رجب، وأيمن ناصر، وأحمد رضا، وحازم مصطفى ، وعباس مصطفى، ومحمد شديد، ومحمد محسن، وداوودا، ومصطفى كازلوف،وكامل احمد، وحسام حسن.

وفي الشوط الثاني شارك عددا آخر من اللاعبين هم : عمرو خالد، وعلي دياب، وزيزو، ومحمد سمارة، وأحمد عصام، ومحمد آدم، وسايكو، وبرسوم محروس.

وشهد الشوط الاول تألق لاعبي المنيا وـحرزوا خلاله ٣ أهداف مقابل هدف وحيد ، و سجل أهداف المنيا اللاعب حسام حسن هدفين ، واللاعب مصطفى كازلوف هدف.

وفي الشوط الثاني واصل فريق المنيا ضغطه واحرز اللاعب علي دياب الهدف الرابع، ثم استقبلت شباك المنيا هدفا اخر، وبعدها يسجل المنيا هدفين آخرين بأقدام حازم مصطفى من ركلة جزاء، واللاعب وائل علي ، إلى ان سجل فريق القوصية هدفا ثالثا في نهاية المباراة.

وحضر المباراة، أحمد عمر نائب رئيس مجلس الادارة، ومحمود السبيعي أمين الصندوق لمؤازرة الفريق.

ويستعد فريق المنيا ، بقيادة مديره الفني سمير كمونه ، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد.

وإنطلقت فترة الإعداد على ملعب إستاد الجامعةبجامعة المنيا،بمشاركة اللاعبين القدامي ،بجانب عدد من اللاعبين الجدد، حيث قام الجهاز الفني بقيد 13 لاعبين في القائمة الأولي وهم: وعبدالكافي رجب، ومحمد حسانين، وحازم مصطفي، ومصطفي الشيبكشي،ومحمد شديد، وأيمن ناصر، وبرسوم محروس، وأحمد رضا ، وأحمد عصام، وعمرو عثمان، وحسام حسن، وكامل أحمد كامل، ومحمد عبدالمحسن.

ونجح مسئولو المنيا في التعاقد مع16 لاعب جديد وهم:أحمد كاستيلو ،وبدوي عاشور من اف سي مصر، وصالح موسي لاعب نادي الزمالك السابق قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق جولدي، ومصطفي كزلوف لاعب بترول أسيوط ، وأحمد رجب لاعب ديروط ، وعلي دياب ، ومحمد ثروت لاعبا غزل المحلة، وعباس مصطفي لاعب أسوان ،ثم الإثنان الأفارقة وهم سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر لاعب الداخليه، ووائل علي لاعب بلديه المحله، واللاعب محمد سماره لاعب اف سي مصر، وعمرو فيرون، وشعبان عبدالحميد ، والحارس عمرو خالد.

وقد خاض المنيا عده لقاءات تجريبيه منهم مبارتان مع قطاع الناشئين وحقق المنيا الفوز فيهما، ثم خساره من فريق الجونة بهدفين نظيفين، ثم مبارتين مع القوصيه انتهت الأولي بينهم بالتعادل ثم الفوز في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، الخساره من أسمنت اسيوط بهدف نظيف، ثم خاض الفريق معسكر القاهرة، خسر من طلائع الجيش بهدف نظيف، والتعادل السلبي مع الشرقية للدخان، الفوز على كوكاكولا بهدف نظيف، والتعادل الايجابي بهدف لمثله مع إتحاد الشرطه، الفوز على أسمنت أسيوط بهدف نظيف،والتعادل السلبي مع الفيوم،والفوز علي ناصر الفكرية بهدفين نظيفين،كذلك الفوز على ملوي بهدفين نظيفين، والتعادل السلبي مع فريق الداخلية، ثم الفوز على القوصيه بسته أهداف لهدفين.

يذكر أن المنيا يقوده فنياً هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنياً، هيثم حسين مدرب عام ، ومحمد رؤوف مدرباً ، ومحمد عليان مديراً للكرة، ومحمد دكروري مدرب أحمال ، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ، ومحمد الأصلي مدلك ، وأمير مختار المدير الإداري ، وسامر سيد إداري.

وجاءت مباريات نادي المنيا في الموسم الكروي الجديد علي النحو التالي:

- الأسبوع الأول : المنيا مع سوهاج

- الأسبوع الثاني : الألومنيوم مع المنيا

- الأسبوع الثالث : بني سويف مع المنيا

- الأسبوع الرابع : المنيا مع بترول أسيوط

- الأسبوع الخامس: الإعلاميين مع المنيا

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- الأسبوع السادس : المنيا مع ديروط

- الأسبوع السابع : الفيوم مع المنيا

- الأسبوع الثامن : المنيا مع تليفونات بني سويف

- الأسبوع التاسع : البنك الأهلي مع المنيا

- الأسبوع العاشر : المنيا مع طهطا

- الأسبوع الحادي عشر : شبان قنا مع المنيا

- الأسبوع الثاني عشر : سوهاج مع المنيا

- الأسبوع الثالث عشر : المنيا مع الألومنيوم

- الأسبوع الرابع عشر : المنيا مع بني سويف

- الأسبوع الخامس عشر : بترول أسيوط مع المنيا

- الأسبوع السادس عشر : المنيا مع الإعلاميين

- الأسبوع السابع عشر : ديروط مع المنيا

- الأسبوع الثامن عشر : المنيا مع الفيوم

- الأسبوع التاسع عشر : تليفونات بني سويف مع المنيا

- الأسبوع العشرون : المنيا مع البنك الأهلي

- الأسبوع الحادي والعشرين: طهطا مع المنيا

- الأسبوع الثاني والعشرين: المنيا مع شبان قنا

