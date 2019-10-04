رياضة | مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة.. وغيابات بالجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة.. وغيابات بالجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة غرناطة في الرابعة مساء يوم غد السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد التي شهدت غياب البرازيلي مارسيلو بسبب الإصابة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أريولا - ألتوب - بيلمان

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في الدفاع: أودريوزولا - كارفاخال - ميليتاو - فاران - راموس

في خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو

في خط الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل - يوفيتش – رودريجو

ويأتي ريال مدريد في صدارة الدوري المحلي برصيد 15 نقطة، أما غرناطة فهو مفاجأة الليجا حتى الآن باحتلاله وصافة المسابقة برصيد 14 نقطة.