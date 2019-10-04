رياضة | تفاصيل إصابة ثنائي الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة ثنائي الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية عن أخر مستجدات إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو والحارس عبدالله المعيوف، والتي تعرضا لها خلال مواجهة السد القطري والتي حقق فيها الهلال فوزا ثمينا بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي في الدوحة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن استعداد ثنائي الفريق محمد كنو والحارس عبدالله المعيوف، للسفر إلى إسبانيا خلال اليومين المقبلين لإجراء فحوصات طبية موسعة في أحد المراكز الطبية المتخصصة؛ حرصاً على تعافيهم من الإصابة في أسرع وقت وعودتهم للمشاركة مع الفريق.

وكانت قد أوضحت الفحوصات الطبية تعرض كنو لإصابة في الحوض بينما أصيب المعيوف بإلتواء في القدم.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الاتفاق، غدا السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد؛ ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا أمام السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب قبل النهائي، يوم الثلاثاء، ليصبح قريبًا من التأهل.

ويسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر جولتين على فريق الاتحاد، صاحب المركز الثالث بتسع نقاط، والتعاون بهدفين مقابل هدف، الخميس الماضي.

بينما يتطلع الاتفاق إلى استغلال كثرة الإصابات التي تعرض لها عددا من لاعبي الزعيم لحسم المواجهة لصالحة، بعدما تأكد غياب الخُماسي: "سالم الدوسري ومحمد كنو وجيوفينكو وعبدالله المعيوف ونواف العابد"، عن اللقاء المرتقب بين الفريقين في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول الدوري السعودي برصيد 13 نقطة حصدهم من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الاتفاق فى المركز العاشر برصيد ستة نقاط حتى هذه الجولة.