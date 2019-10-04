رياضة | هدف ريال مدريد "بديل" كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف ريال مدريد "بديل" كريستيانو رونالدو في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة، ويستهدف اليوفي ضم أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأوضحت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير، لتدعيم القوة الهجومية لليوفي في الفترة القادمة.

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ويأتي تفكير إدارة يوفنتوس في التعاقد مع هاري كين، لتدعيم هجوم الفريق الملكي، حيث تقدم عمر الثنائي كريستيانو رونالدو، وجونزالو هيجواين واقتراب اعتزالهما، بالإضافة للرحيل المحتمل لـ ماريو ماندزوكيتش خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي توتنهام اشترط الحصول على 250 مليون استرليني للموافقة على بيع "هاري كين".

يذكر ان نادي يوفنتوس ليس الوحيد فقط المهتم بالتعاقد مع هاري كين، بل يعد اللاعب أحد الأهداف الرئيسية لنادي ريال مدريد والذي يستهدف التعاقد معه أيضًا خلال الميركاتو القادم، كما يهتم أيضًا ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات "كين" في الفترة القادمة.