شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فيرمينو لاعب الشهر في ليفربول والان مع التفاصيل
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة عن الفائز رسميا بجائزة لاعب شهر سبتمبر في النادي بتصويت الجماهير.
فيرمينو لاعب الشهر في نادي ليفربول
وكشف نادي ليفربول عن فوز البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق على جائزة أفصل لاعب بالفريق في شهر سبتمبر بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت بين زملائه.
مشاركات فيرمينو مع ليفربول هذا الموسم
وقد شارك روبيرتو فيرمينو في 11 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.
ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد
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