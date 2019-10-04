شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يخطف فوز مفاجئ من الاتحاد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

استطاع نادي الحزم أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي

وبدأت المباراة بخطورة هجومية قوية من الاتحاد الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 6 عن طريق هارون كامارا وظل الفريق يحاول تسجيل المزيد من الأهداف ولكن بمرور الوقت ظهرت خطورة كبيرة من نادي الحزم ليحاول خطف هدف التعادل وبالفعل في الدقيقة 45 سجل هدف التعادل عن طريق دابونتي.

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وتراجع أداء الاتحاد بعض الشئ عقب هدف التعادل ليحاول لاعبو الحزم بشكل أكبر وظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض حتى خطف هدف الحزم هدف الفوز في الدقيقة 83 عن طريق فتوحي لينتهي اللقاء بفوز الحزم بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد الحزم إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الخامس.