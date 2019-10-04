الان تتابع الحزم يهزم الاتحاد أمام جماهيره والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 10:19 م, 4 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 سقط فريق الاتحاد أمام ضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “الجوهرة” فى إطار الجولة السادسة من الدورى السعودى للمحترفين. بتلك النتيجة يتوقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين، فيما يحتل الحزم المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحزم يهزم الاتحاد أمام جماهيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.