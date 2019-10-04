الان تتابع الحزم يهزم الاتحاد أمام جماهيره والان مع التفاصيل
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سقط فريق الاتحاد أمام ضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “الجوهرة” فى إطار الجولة السادسة من الدورى السعودى للمحترفين.
بتلك النتيجة يتوقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين، فيما يحتل الحزم المركز الرابع برصيد 10 نقاط.
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