شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو توتنهام يرفضون رحيل «بوتشينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد تراجع نتائج توتنهام الإنجليزى خلال الفترة الماضية، سواء فى بطولة الدورى الإنجليزى «البريميرليج»، أو دورى أبطال أوروبا، أصبح مصير ماوريسيو بوتشينيو فى خطر مع السبيرز، خلال الفترة المقبلة، فى حال عدم تحسن نتائج الفريق وتقديمه مستوى مميزا مثلما فعل فى الموسم الماضى.

وكان توتنهام تحت قيادة المدير الفنى الأرجنتينى قد قدم مستويات مميزة، ونجح فى الوصول إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا ولكنه خسر أمام ليفربول بهدفين دون رد.

وكشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن لاعبى توتنهام يخشون رحيل بوتشينيو عن تدريب السبيرز خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنهم يرتبطون معه بعلاقة وطيدة، حيث سقط الفريق الإنجليزى على أرضه ووسط جماهيره، الثلاثاء الماضى، أمام بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 2/7 فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن فرص بوتشينيو فى البقاء مع السبيرز ستكون صعبة إذا لم تتحسن نتائج الفريق مستقبلًا، خاصة أن لاعبى توتنهام بدأوا يشعرون بقرب رحيل المدرب الأرجنتينى بسبب الفترة السيئة التى يعانى منها الفريق على مستوى الأداء والنتائج.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة توتنهام ترفض اللجوء لإقالة بوتشينيو، لأن وقتها ستكون مطالبة بدفع 32 مليون جنيه إسترلينى كشرط جزائى.

فى السياق نفسه، أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن هارى كين، نجم توتنهام، يدرس تقديم طلب لإدارة النادى من أجل الرحيل، فى ظل تردى نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث ينتظر إجراء الإدارة بعض التغييرات المطلوبة لتحسين أحوال الفريق، وإن لم يحدث ذلك سيطلب الرحيل.

وارتبط اسم كين بالانتقال إلى ريال مدريد فى أكثر من مناسبة، لكن تمسك توتنهام به وقف حائلا أمام حدوث أى مفاوضات.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت فى وقتٍ سابق إلى أن دانييل ليفى، رئيس توتنهام، حدد 250 مليون جنيه إسترلينى لبيع كين.

يُذكر أن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قد طلب من إدارة ناديه، برئاسة فلورنتينو بيريز، ضرورة التعاقد مع هارى كين نظرا لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية عالية، وسيكون صفقة من العيار الثقيل فى صفوف الميرنجى.