شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المظاليم يتأهب لـ«معركة الأجانب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع قرب انطلاق مباريات القسم الثانى المقررة يوم 20 أكتوبر الجارى، تشهد تحضيرات الفرق منافسة شرسة بين اللاعبين الذين تسابقوا للتألق في التدريبات لنيل ثقة مدربيهم للمشاركة في المباريات بحثًا عن إبراز مواهبهم أملًا في الحصول على فرصة في أحد الفرق الكبيرة أو الاحتراف، كما تظهر منافسة أخرى بين اللاعبين الأجانب الذين يعتبرون فرس الرهان للأندية التي تضم بين صفوفها محترفين.

وصل عددهم إلى 58 لاعبا أجنبيا يمثلون 16 جنسية بالقسم الثانى وعلى رأسهم 10 لاعبين من نيجيريا، أشهرهم يحيى زايد مهاجم فاركو القادم من الإسماعيلى وهو الأعلى من حيث التعاقدات بالدرجة، حيث تم التعاقد معه بمبلغ نصف مليون جنيه، في حين كان أقل اللاعبين الأجانب من حيث القيمة التعاقدية الو شريف النيجيرى مدافع طهطا 35 الف جنيه، والسنغالى فالو مهاجم طهطا أيضا 40 ألف جنيه، وكذلك تواجد بالقسم الثانى ادريشتا النيجيرى في فاركو، وجاكوب تايجر بنادى سيراميكا، ومعه مواطنه محمد سانيه، واللاعب مانس أماندى في نادى الحمام والقادم من سيراميكا وأحرز 3 أهداف الموسم الماضى، ومعه أيضا يايا كونيه وكوكو مانساه لاعب الرجاء القادم من منتخب السويس، وباتريك ادو في غزل المحلة، وتارو لاعب بيلا القادم من نادى القناة، وبابا ديوب لاعب البلدية القادم من نادى الشمس، وكارفالا لاعب دمنهور الذي اتجه إلى أبوقير للأسمدة وكان أحد هدافى مجموعة بحرى والدورى الموسم الماضى برصيد 14 هدفًا، وكذلك إسماعيل بامبا مهاج هداف طنطا السابق الذي انضم للداخلية، بخلاف باتريك عمورى لاعب الألمنيوم الذي غادر إلى بلاده، ويسعى ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق لاستعادته نظرا لاقتناعه بقدراته مع استعداده لإعداد برنامج تدريبى خاص للاعب لعدم مشاركته فترة الإعداد مع الألمنيوم.

وكان باب القيد بالقسم الثانى قد تم غلقه الثلاثاء الماضى وشهدت القوائم قيد قرابة 400 لاعب جديد منهم 60 لاعبا سبق لهم اللعب بدورى الأضواء والشهرة آخرهم وأبرزهم أحمد جعفر المنتقل لنادى الترسانة ومهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وأحمد رؤوف يقود هجوم بتروجت، وقد بلغت القيمة السوقية للاعبين الجدد قرابة 90 مليون جنيه في حين بلغت للاعبين القدامى المستمرين بأنديتهم قرابة 100 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، يواجه نادى المنيا العديد من الأزمات، الأولى كان بطلها صالح موسى الذي كان أحد لاعبى الزمالك قبل أعوام قليلة، انتقل لصفوف المنيا خلال فترة الانتقالات الحالية قادمًا من منتخب السويس، والذى تسلم مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم تعاقد وانتظم في معسكر الفريق لمدة شهرين قبل أن يحدث خلاف بينه وبين مدير الكرة والمدير الإدارى خلال تواجد الفريق بمعسكر بالقاهرة ويتم استبعاده قبل أن يستقر رئيس النادى مع سمير كمونة، مدرب الفريق، على الاستغناء عنه وتدخل الثنائى طارق السيد وشديد قناوى، مدربا المنيا السابقان، لحل الأزمة بالاشتراك مع أحمد عيد عبدالملك، المدير الفنى الجديد لجولدى، لتتم إعارة اللاعب لمدة موسم بعد دفع شيك بقيمة 100 ألف جنيه يُصرف في فبراير المقبل، على أن يحاول فريق جولدى تسويق اللاعب في أي دورى عربى.

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والمشكلة الأخرى تتمثل في ملعب المنيا في الموسم الجديد والذى على ما يبدو سيكون أزمة كل موسم بعد أن أرسل النادى إلى اتحاد الكرة ولجنة مسابقات القسم الثانى يؤكد خلاله صعوبة إقامة مباريات الفريق في الملعب المحدد له وهو استاد جامعة المنيا يوم الأحد من كل أسبوع مع مباريات المجموعة الأولى للصعيد، وطالب النادى بإقامة مبارياته الجمعة أو السبت حيث تشترط إدارة الجامعة إقامة مباريات الفريق بعيدا عن أيام الدراسة بالجامعة وهو الأمر الذي يلقى معارضة باتحاد الكرة ولجنة المسابقات في ظل إصرارهم على إقامة كل المباريات في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، وهناك صعوبة في إقامة مباريات المنيا بملعبه لاسيما وأنه من النجيل الصناعى وتسبب في تعرض العديد من اللاعبين الموسم الماضى للإصابة بالرباط الصليبى.

وفى نادى الزرقا هناك مشكلة ملعب ايضا ولم يخطر بها النادى اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات حتى الآن نظرا لوجود إصلاحات بملعب النادى الذي يؤدى عليه مبارياته وهناك اتجاه قوى أن يخاطب النادى اتحاد الكرة ولجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل باللعب على ملعب شربين أو ملعب رأس البر.

ويواجه ياسر رضوان، المدير الفنى لبيلا، أزمة كبيرة في نادى بيلا رغم نجاحه في تكوين فريق قوى في الموسم الحالى في ظل عدم حصول الجهاز المعاون له على راتبه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة مما يتسبب له في مشكلة كبيرة مع جهازه بخلاف تأخر صرف مستحقات لاعبى الفريق أصحاب العقود والجدد وعددهم 24 لاعبا جديدا وتصل مستحقاتهم إلى 150 الف جنيه، وعلمت «المصرى اليوم» أن ياسر رضوان يتحمل مصاريف إقامته بفندق الشباب والرياضة بكفر الشيخ من جيبه الخاص.

وفى نادى دمنهور شهد النادى انفراجة كبيرة بعد بيع لاعبه الأفريقى كارافالا إلى نادى أبوقير للأسمدة مقابل مبلغ 350 ألف جنيه وسيتم الاستفادة من عائد بيع اللاعب في سداد جزء من المستحقات المتأخرة وتعاقدات اللاعبين وكذلك دفع الراتب الشهرى لأحمد سارى، المدير الفنى للفريق.

وقام علاء نوح، المدير الفنى لنادى أبوقير للأسمدة، وأحمد نبيل، مدير الكرة بالنادى، بذبح عجل لإبعاد العين عن النادى بعد نجاحه مؤخرا في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المتميزين بالقسم الثانى وآخرهم كارافالا لاعب دمنهور والذى كان مطمعا للعديد من الأندية.

معتز البطاوى، مدير الكرة بنادى سيراميكا، يسعى إلى عدم إذاعة مباريات فريقه فضائيا بسبب اشتعال المنافسة على الصعود بمجموعة القاهرة ولعدم وضع لاعبيه تحت ضغط في الوقت الذي ترحب فيه باقى الأندية بإذاعة مبارياتها أملا في تسليط الضوء على لاعبيها ورفع روحهم المعنوية لاسيما اذا اقترن الأمر بتسويق المباريات فضائيا والاستفاده المادية للصرف على نشاط كرة القدم في عصر الاحتراف.