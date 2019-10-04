شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الأهلى السريع يتحفز لتخطى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى عند الثالثة، عصر السبت، تحديا جديدا، عندما يحل ضيفا على فريق أسوان، في المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة.

يدخل الأهلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط فقط، من أجل مواصلة المنافسة والبقاء على قمة المسابقة، خصوصا في ظل مشاركة فريقى الزمالك وبيراميدز القمة بـ6 نقاط لكل فريق.

يسعى حامل اللقب بقيادة مديره الفنى رينيه فايلر لمواصلة عروضه القوية وإثبات أن المستوى الذي ظهر به الفريق خلال المباريات الخمس التي قاد فيها المارد الأحمر لم تأتِ صدفة وإنما تمت بشكل مخطط ومدروس له.

ويخشى الجهاز الفنى من تأثر أداء اللاعبين بارتفاع درجة الحرارة في توقيت المباراة، خصوصا أن الفريق لم يخض مباراة منذ فترة طويلة في درجة حرارة مرتفعة، لذا طالب خلال الأيام السابقة مسؤولى النادى الأهلى نظراءهم في أسوان بضرورة إقامة المباراة تحت الأضواء الكاشفة، إلا أن مسؤولى أسوان أكدوا أن خلو خزينة النادى حرمهم من دفع إيجار الملعب ليلا.

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وفضّل فايلر خوض تدريب خفيف على ملعب المباراة أمس في نفس توقيت المباراة من أجل تعود اللاعبين على أجواء الملعب، وحرص خلال التدريبات على مطالبة لاعبيه بضرورة التخلص من الكرة سريعا بالتمرير لأقرب لاعب والحفاظ على المجهود البدنى طوال الـ90 دقيقة، كما خصص فايلر جزءا من تدريبات أمس للكرات الثابتة حول منطقة الـ18 تحسبا للجوء إليها في حالة تكتل دفاع المنافس للحفاظ على شباكه.

من جانبه، أكد سامى قمصان، مدرب الفريق، أن مباراة اليوم لن تكون سهلة لفريقه، خصوصًا أن جميع الأجواء غير مهيئة لتحقيق ذلك أهمها درجة الحرارة المرتفعة خلال توقيت المباراة، فضلا عن سعى المنافس لتحقيق فوزه الأول في المسابقة مستغلا ملعبه وجماهيره.

وقال قمصان: «نسعى لمواصلة الانتصارات المتتالية، وتقديم العروض القوية من أجل الابتعاد بالقمة وعدم الانتظار لتحقيق مفاجأة من قبل المنافس، قد تطيح بآمال وطموحات اللاعبين، خصوصا بعد الإشادة الكبيرة التي تلقاها الجهاز الفنى واللاعبين خلال المباراة السابقة».

ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون: محمد الشناوى، ومحمود وحيد، أيمن أشرف، رامى ربيعة، محمد هانى، وأليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى «قفشة»، جونيور أجايى، حسين الشحات، رمضان صبحى.

في المقابل، يدخل أسوان المباراة رافعا شعار التحدى والندية للضيوف، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه في المسابقة وتبعده عن شبح الهبوط للقسم الثانى، حيث رفع مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى للفريق، حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف الفريق خلال الأيام التي سبقت المباراة، من أجل تحقيق الفوز الأول واستعادة هيبة الفريق الأسوانى بعد علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباراتين اللتين خاضهما الفريق أمام مصر المقاصة ومصر.