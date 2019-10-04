شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فى الزمالك من إصابة «زيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود عبدالعزيز «زيزو»، لاعب وسط الفريق الكروى بنادى الزمالك، لأشعة، بأحد المراكز الطبية الكبرى بالمهندسين لتحديد وتشخيص إصابته فى ركبة القدم اليسرى، إثر إصابته فى مباراة الفريق أمام المقاصة، فى الدورى والتى حسمها الأبيض لصالحه بهدف نظيف، أحرزه أحمد السيد «زيزو»، ليحتل الأبيض المركز الأول مكرر بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بالتساوى مع الأهلى وبيراميدز.

وفضّل الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، منح اللاعب راحة، ورفض خضوعه للأشعة بسبب الورم المحيط بالركبة والانتظار لليوم لحين اختفاء الورم ومن ثم خضوعه للأشعة لضمان الوقوف على التشخيص السليم بمنتهى الدقة لمعرفة نوع وحجم الإصابة التى فى ضوئها سيتم تحديد البرنامج العلاجى ومدى حاجة اللاعب للتدخل الجراحى فى حال ثبوت أى إصابة فى الرباط الداخلى أو الرباط الصليبى.

وتسود حالة من الغموض والترقب والخوف داخل الفريق انتظارًا لنتيجة الأشعة التى سيخضع لها زيزو، وكلف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، بتوفير كل الرعاية اللازمة لزيزو وفقًا للأشعة، متمنيًا أن تكون الإصابة بسيطة وعدم حاجة اللاعب لأى عمليات أو تدخل جراحى، وقال: «فى حالة لا قدر الله استلزم زيزو أى عمليات سيتم تسفيره إلى ألمانيا فورًا لضمان سلامته، أسوة بما يتم مع جميع لاعبى الفريق ولضمان عودته فى أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الزمالك لن يسبق الأمور وسينتظر تقرير الجهاز الطبى وبعدها سيتحرك وفقا لما فى صالح اللاعب».

يأتى هذا فيما أبدى مرتضى منصور، رئيس النادى، استياءه من محمود عبدالرحيم «جنش»، لخرقه قرار مجلس الإدارة والجهاز الفنى بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصًا بعدما نشر تعليقًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» قائلًا: «أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدى من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعلم السبب وراء ذلك، هل هو بسبب إصابتى؟ أم هناك شىء آخر؟»

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وطالب رئيس القلعة البيضاء الحارس المصاب بالالتزام بالتعليمات، لاسيما أنها ليست المرة الأولى له التى يخرق فيها قرار عدم الحديث عن أى أمور تخصه أو تخص الفريق على السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق عقوبة وغرامة مالية عليه وفقًا للائحة، وحذر منصور، الحارس المصاب «جنش» من تكرار هذا الأمر، متوعدا بعواقب وخيمة الفترة المقبلة.

وحذر رئيس النادى لاعبى الفريق من الخروج عن النص والانفعال الزائد بالمباريات الرسمية التى تكلفهم إنذارات مجانية وتحرم الفريق من جهودهم فى المباريات مثلما حدث مع طارق حامد الذى سيغيب أمام إف سى مصر فى الجولة المقبلة للإيقاف، مؤكدًا أنه لا يقبل بمشادات أو مناوشات بين لاعبى الزمالك ولاعبى الفرق الأخرى وأن القيم والمبادئ والالتزام من لاعبى الأبيض لابد أن تكون فى المقام الأول والأخير.

فى شان آخر، سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل الجهاز الفنى بعد تخطى عقبة مصر المقاصة فى الدورى وتحقيق الفريق لأول فوزين متتاليين فى افتتاح البطولة المحلية، والذى سبق أن حققه من قبل فى نسخة 2003/2004 التى توج فيها الأبيض باللقب، حيث أصبح الفوز فى أول مباراتين فأل حسن على أبناء زمورا.

وأشاد الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، بالحارس محمد عواد بعد محافظته على شباكه نظيفة فى أول مباراتين بالدورى، وأثنى على الأداء الرجولى لأحمد السيد زيزو، صاحب هدف الفوز على المقاصة، من مجهود فردى.

وأكد المدير الفنى أن الزمالك حقق الفوز على منافس قوى ومنظم مثل مصر للمقاصة: «المنافس اعتمد على التأمين الدفاعى واللعب على المرتدات»، مشددا على أن المباراة لم تكن سهلة، خاصة فى الشوط الأول الذى لجأ فيه المقاصة للدفاع المحكم من وسط الملعب.

وتابع: «حينما أحرزنا الهدف حاول المقاصة الهجوم ولجأنا للتأمين لضمان الفوز وحاولنا الارتكاز بالكرة فى وسط الملعب ونجحنا فى الخروج بها بالفوز». وعن تغيير إمام عاشور، أكد ميتشو أنها كانت رغبة فنية من الجهاز الفنى لبداية الهجوم من الوسط ومن جانبى الملعب وكذلك للحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة فى الفم، مشيرا إلى أن الفوز وحصد الثلاث نقاط فى البدايات أهم من الأداء الذى سيتحسن تدريجيًا.