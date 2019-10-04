تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

الجمعة 4 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة ضيفه غرناطة في اللقاء الذي يقام غدا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الرابعة عصرا فى الجولة الثامنة من الدورى الإسبانى "الليجا".

وضمت القائمة المكونة 19 لاعبا، غياب كل من ماركو أسينسيو، تيبو كورتوا، مارسيلو، فيرلاند ميندى وناتشو بداعى الإصابة، بالإضافة إلى كل من ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز لأسباب فنية. وجاءت القائمة كاملة كالتالى: حراسة المرمى: أريولا - التوب - بيلمان Advertisements خط الدفاع: كارباخال - ميليتاو - راموس - فاران - أودريزولا خط الوسط: كروس - كاسيميرو - خاميس رودريجيز - مودريتش - فالفيردى - إيسكو خط الهجوم: هازارد - رودريجو - بنزيما - يوفيتش - بيل ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غرناطة صاحب المركز الثانى.

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