شكرا لقرائتكم شوط أول مثير بين سموحة ضد إنبى ينتهى بالتعادل الإيجابى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول بين انبي وسموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي تجمعهما علي استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري .

تقدم لسموحة اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 18 ، بينما تعادل محمد شريف لإنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 43 .

وجاء تشكيل إنبي كالتالي، حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي ، خط الدفاع : على فوزي ورامي صبري وأسامه جلال وأحمد عبد العزيز، خط الوسط : محمد أشرف وأحمد صبحي "العجوز" ومحمود صلاح ، خط الهجوم : عمر فتحي ومحمد شريف عمرو ناصر.

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وجاء تشكيل فريق سموحة كالتالى :

حراسة المرمى الهانى سليمان، والدفاع : محمود عزت و محمد كوفى و أحمد ابو الفتوح وشريف رضا، وخط الوسط : ناصر ماهر و فوزى الحناوى و يوسف ديوب و احمد جمال ، والهجوم : حسام حسن و رونالد وانجا

وخسر سموحة من الأهلى فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى الجولة الثانية للمسابقة بينما خسر إنبى من بيراميدز بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الأفتتاحية للإيجبيشن ليج ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى إطار مباريات الجولة الثانية .