شكرا لقرائتكم الحزم يواصل مفاجآته ويوقف انتصارات اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجّر الحزم ثاني مفاجآته هذا الموسم بعدما هزم مضيفه اتحاد جدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وبدأت المباراة بهجوم اتحادي نتج عنه هدف مبكر بعد مرور 6 دقائق فقط، حينما خطف مهاجمه هارون كمارا الكرة من البرازيلي فاغنر أليماو ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي رومارينهو الذي تلقى تمريرة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث. وعند الدقيقة 45+3 تمكن البرازيلي فاغنر أليماو من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله وسام سويد وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته في حين اعتمد الحزم على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطراً كبيراً على مرمى أصحاب الأرض. وكاد مهاجم الاتحاد هارون كمارا أن يرجح كفة فريقه بتسجيل الهدف الثاني حينما اخترق دفاع الحزم وسدد كرةً إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي تصدى لها بصعوبة.

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ورد الحزم سريعاً وأهدر مهاجمه الغاني هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي إدريس فتوحي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس فواز القرني.

وواصل الحزم خطورته وكاد مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس الاتحادي فواز القرني. وعند الدقيقة 83 تمكن المغربي إدريس فتوحي لاعب الحزم من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وحاول الاتحاد العودة سريعاً ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينهو من تسجيل هدف عند الدقيقة 88 برأسية استقرت في شباك الحزم إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمس الكرة بيد لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الأرجنتيني فيتشو ليحول الكرة بقدمه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مليك عسلة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتاً، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 9 نقاط متراجعاً إلى المركز الخامس مؤقتاً.