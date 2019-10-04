شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي سيد معوض فى وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، سيد معوض مدرب منتخب مصر فى وفاة والده . نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تنعي فيه والد سيد معوض :"تتقدم لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملون بالاتحاد بخالص العزاء إلى سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون". وسيتم تشييع جنازة والد سيد معوض عقب صلاة المغرب بالفيوم. ويتولي سيد معوض منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و طارق مصطفي و أيمن طاهر. Advertisements

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