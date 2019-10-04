شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على "خليفة" حسام غالي بعد إصابته أمام إف سي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري عربي بدر لاعب فريق الناشئين مواليد 2001 بالأهلي فحوصات وأشعة للأطمئنان عليه ومعرفة حجم إصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريق الناشئين بالنادي أمام إف سي مصر، والتى أنتهت لصالح الأحمر بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية وفاز فيها الاهلي بخماسية نظيفة.

وتعرض عربي بدر الذى يُشارك في تدريبات الفريق الأول بشكل مُستمر مطلع الشوط الثاني وحل بدلاً منه عمر حجاج.

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ويخضع عربي بدر المُلقب بـ"خليفة" حسام غالي لفحوصات من أجل تحديد حجم إصابته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أسوات في الثالثة من عصر غدا، السبت، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز بأسوان.