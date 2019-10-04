شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة دجلة فى 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مران خفيف عصر اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة وادى دجلة غدا السبت باستاد بتروسبورت ، فى ثالث جولات مسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

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واختتم المران الذى استمر 45 دقيقة بتقسيمة حماسية تم خلالها السعى لتصحيح الأخطاء التى ظهرت بلقاء المصرى البورسعيدى بالجولة الماضية.

ميودراج حرص على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال لقاء المصرى الأخير حتي يتلاشاها اللاعبين خلال مباراة دجلة غدا ، وذلك لتعويض الخسارة أمام الفريق البورسعيدى بنتيجة 3 / 1.