شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف جاهزية "عبد الغنى" لمواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك عن جاهزية محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض، لمواجهة نادى مصر، التى ستجمع الفريقان بعد غد الأحد، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

واشتكى عبد الغنى عقب لقاء المقاصة بالأمس من من آلام فى العضلة الخلفية قبل أن يتحدث مع زملائه بالفريق اليوم عن جاهزيته للمباراة القادمة أمام نادى مصر.

وكان عبد الغنى قد عاد للمشاركة أساسيا مع الزمالك فى لقاء المقاصة، فى الجولة الثانية بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، قبل أن يؤكد تجدد آلام العضلة الخلفية عقب المباراة ولكن كشف اليوم عن جاهزيته للمباراة القادمة بعدما غاب عن الفريق الأبيض منذ إصابته أمام الأهلى فى السوبر المصرى بالعضلة الخلفية ما أدى إلى استبداله وتجهيزه خلال الفترة الماضية ليعود للمشاركة أمام الفريق الفيومى فى اللقاء الذى حسمه الأبيض لصالحه بهدف دون رد.