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الاتحاد الغينى يستدعى بيكيتى سيلفا فى فاكس رسمى للإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الإسماعيلى فاكساً رسمياً من الاتحاد الغينى يخطره فيه بإستدعاء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ، للانضمام للمنتخب لمواجهة إسواتينى فى التصفيات الأفريقية.

وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.

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ويستعد الاسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غداً السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .

وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة.

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