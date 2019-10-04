شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يجري تعديلا علي قائمة الأسماعيلي لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه لملاقاة وادى دجلة غدا السبت ، فى ثالث جولات الدورى المحلى.

شهدت القائمة الظهور الأول محليا لكاستيلو ومحمود عبد المنصف فى ظل خروج محمد فوزى وإبراهيم أبواليزيد بسبب إيقاف الأول بعد حصوله على بطاقة حمراء وإصابة الأخير.

القائمة كاملة كالتالى ..

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حراسة المرمى .. محمد مجدى عبد الفتاح ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع .. محمد مجدى الجمل ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد فتحى “كاستيلو”، أسامة إبراهيم ، أحمد أيمن.

خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق.

خط الهجوم .. شيلونجو ، بيكيتى سيلفا ، محمد حمدى زكى ، محمد الشامى ، وجيه عبد الحكيم.