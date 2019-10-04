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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. إكرامى و عبد الله السعيد يقدمان العزاء فى والد سيد معوض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتقديم واجب العزاء لزميله سيد معوض الذى توفى والدة عصر اليوم قائلا " رحمة الله على والد اخويا سيد معوض.. اللهم أسكنه فسيح جناته، وألهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ".
وقدم شريف اكرامى حارس مرمى الأهلى واجب العزاء لسيد معوض على تويتر قائلا " البقاء لله يا سيد تقبله الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته ورزقك الصبر والأجر والثبات " .
توفي عصر اليوم والد سيد معوض نجم الأهلي والإسماعيلي السابق ومدرب منتخب مصر الحالي تحت قيادة حسام البدري.
سيتم تشييع جنازة والد سيد معوض عقب صلاة المغرب بالفيوم.
اكرامي والسعيد
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