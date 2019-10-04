شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل

أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره نادي غرناطة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز. غيابات كثيرة بقائمة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني وشهدت قائمة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني غياب العديد من اللاعبين وهم: "تيبو كورتوا ومارسيلو وناتشو وميندي وماركو أسينسيو". قائمة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني حراسة المرمى : آريولا - ألتوبي - بيلمان. Advertisements خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - اودريوزولا - راموس. خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو. خط الهجوم : هازارد - بنزيما - بيل - جوفيتش - رودريجو. موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة بالدوري الإسباني وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي غرناطه يوم السبت القادم 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز. ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.